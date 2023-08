Qualità dell’acqua, miasmi e sversamenti fuori legge, il comune di San Valentino Torio e quello di Nocera Inferiore hanno effettuato una serie di sopralluoghi, ognuno nelle proprie zone di riferimento, per verificare e controllare irregolarità che più volte sono state riscontrate in passato, nell’ambito dei controlli per prevenire l’inquinamento del fiume Sarno. È toccato prima al sindaco Michele Strianese, giorni fa, svolgere un sopralluogo sul Canale Fosso Imperatore, insieme al Consorzio di Bonifica e ai carabinieri della stazione locale. Con le autorità e istituzioni era presente anche la polizia idraulica del Consorzio. Attraverso video e foto, pubblicate anche sui canali istituzionali, Strianese ha voluto denunciare la situazione riscontrata. Ed è pronto un dossier da consegnare alla Procura di Nocera Inferiore: «Congiuntamente ai carabinieri ed alla Polizia Idraulica del Consorzio - dice il primo cittadino - prepareremo una relazione tecnica da inviare a tutti i sindaci dei comuni che affacciano lungo il Canale, ai Carabinieri del Noe, alla Regione Campania, alla Procura di Nocera Inferiore. Per l’ennesima volta ci mettiamo la faccia e proviamo a dare una mano ai cittadini che abitano lungo le sponde del Canale. Mi rivolgo a tutti gli industriali che sversano acque all’interno del canale, affinché lo facciano rispettando i limiti di legge e soprattutto l’ambiente e la salute pubblica». Sono molti, infatti, i residenti che da tempo lamentano miasmi intollerabili, specie nelle ore serali, chiedendo un aiuto all’amministrazione comunale affinché individui quegli scarichi non monitorati.

LA CONFERMA

La medesima operazione è stata effettuata a Nocera Inferiore. Giovedì scorso, dietro decisione del sindaco Paolo De Maio, la polizia municipale, insieme ai funzionari dell’ufficio Ambiente, hanno prelevato alcuni campioni dagli scarichi industriali a Fosso Imperatore, per verificare e controllare la qualità degli stessi in uno dei periodi dell’anno più intensi per la produzione delle aziende della zona. Anche qui l’obiettivo è monitorare e tenere sotto controllo scarichi illegali di agenti e sostanze inquinanti del fiume Sarno. «In attesa del completamento dei lavori della rete fognaria a Fosso Imperatore e anche dell’intervento promosso dall’amministrazione in merito alla differenziazione degli scarichi in domestici e industriali - ha dichiarato De Maio - la polizia locale, congiuntamente all’Ufficio Ambiente del Comune, ha prelevato alcuni campioni degli scarichi per attività di verifica e controllo». In passato più volte, lungo entrambe le zone, erano stati denunciati scarichi industriali pericolosi e non controllati. Così come non erano mancati esposti e denunce all’autorità giudiziaria in relazione alle condizioni del canale consortile di Fosso Imperatore.