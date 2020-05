LEGGI ANCHE

Un canoista in difficoltà è stato soccorso ieri pomeriggio dalla. Il canoista, un uomo di circa 60 anni, si trovava nei pressi della Grotta dello Smeraldo, nel comune di Conca dei Marini, quando ha perso il controllo della canoa a causa della corrente marina. Nel tratto di mare in questione è stato dirottato il gommone veloce della Guardia Costiera dislocato ad Amalfi che in breve tempo è riuscito a intercettare il 60enne, successivamente trasportato al porto di Amalfi. L'uomo presentava un buono stato di salute e non è stato quindi necessario l'intervento dei sanitari del 118.