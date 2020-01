Diego Pio Salerno, 24enne di Capaccio, si è costituto ieri sera al commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia. Il malvivente nei giorni scorsi, il 3 gennaio, ha tentato una rapina in un supermercato. Salerno è accusato di evasione, furto e tentata rapina. Il bandito entrò in un supermercato e minacciò con un coltello a cassiera per farsi consegnare il denaro ma non portò a termine la rapina. Poi dopo il colpo fallito fuggì con un'auto rubata ad Agropoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA