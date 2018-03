Capaccio Paestum, messa in sicurezza delle strade danneggiate dalle piogge

Lunedì 12 Marzo 2018, 20:06 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 20:06

Le piogge persistenti delle ultime settimane hanno causato gravi danni al manto stradale su numerose strade di Capaccio Paestum, sia comunali che provinciali. Il Comune è corso ai ripari con interventi di messa in sicurezza. Nel caso delle strade provinciali sulle quali si sono formati avvallamenti e buche, l’Ufficio Manutenzione del Comune ha più volte richiesto l’intervento della Provincia di Salerno. Su alcune di queste strade, nonostante non di competenza comunale, il Comune di Capaccio Paestum ha già eseguito degli interventi, svolgendoli in danno alla Provincia di Salerno.Per quanto concerne le strade comunali, l’Ente ha provveduto alla messa in sicurezza, per poi poter eseguire, non appena miglioreranno le condizioni meteo, un intervento risolutivo.Tra le strade interessate da lavori di messa insicurezza effettuati dagli operai della Paistom vi sono anche alcune di quelle attenzionate dai media negli ultimi giorni. Infatti, gli interventi hanno riguardato anche Via Porta Giustizia, Viale della Repubblica, Piazza Santini, la strada che dalla località Cafasso conduce allo svincolo con la SS18. Inoltre, fanno sapere dal municipio, che non appena miglioreranno le condizioni meteo, si procederà a un intervento di manutenzione di tutte le strade comunali al fine di scongiurare danni a persone o cose.