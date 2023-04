Convegno nazionale delle Caritas diocesane a Salerno, per «partire dal confronto»

Si svolgerà a Salerno (Auditorium del Grand Hotel Salerno) da lunedì 17 a giovedì 20 aprile 2023 il 43° Convegno nazionale delle Caritas diocesane, dal titolo «Agli incroci delle strade. Abitare il territorio, abitare le relazioni». Parteciperanno oltre 600 delegati, rappresentanti delle 220 Caritas diocesane di tutta Italia, che si ritroveranno per un confronto e una riflessione lungo le «tre vie» consegnate alle Caritas da papa Francesco nell’udienza del 26 giugno 2021, in occasione del 50° dell'istituzione di Caritas Italiana (1 luglio 1971) - «partire dagli ultimi, custodire lo stile del Vangelo, sviluppare la creatività» – ripartendo da quanto emerso dal Convegno nazionale dello scorso anno a Milano, all’interno del percorso sinodale, nel quale le comunità ecclesiali e i poveri sono e restano i destinatari privilegiati dell'azione Caritas, in una prospettiva di animazione/educazione e promozione.

Questo 43° Convegno nazionale si colloca in un momento particolare per la società e la Chiesa italiana, con la drammatica guerra in Ucraina, alle porte dell’Europa, che dura da più di un anno e per la quale non si vedono prospettive di soluzione a breve, la recente sciagura di Cutro che ci riporta alla tragica quotidianità delle persone in fuga da guerra e povertà, e le tante crisi in atto, a partire da quella economica, ambientale e demografica. In questo contesto le Caritas diocesane si riuniscono per camminare insieme sulla via degli ultimi, cercare i lontani e gli esclusi, condividere ferite e fragilità, valorizzare doni e potenzialità di ognuno.

È la prospettiva della missione, che «provoca» la Chiesa italiana – e dunque la Caritas – a uscire da sé, a non ripiegarsi, a definirsi a partire dal confronto. Il 43° Convegno nazionale si aprirà lunedì 17 aprile 2023, alle ore 15, con i saluti delle autorità civili e religiose, e le introduzioni di mons. Antonio Di Donna (Vescovo di Acerra e presidente della Conferenza Episcopale della Campania) e mons. Carlo Roberto Maria Redaelli (Arcivescovo di Gorizia e presidente di Caritas Italiana). Dopo la preghiera di apertura, interverranno Carlo Borgomeo (Presidente della Fondazione CON IL SUD) e mons. Giuseppe Baturi (Arcivescovo di Cagliari e Segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana). In serata sono previsti incontri tematici con i giovani e sulla comunicazione.