Lunedì 17 Settembre 2018, 06:30

ASCEA - Decine di persone intossicate, molte finite in ospedale. Altre assistite dai sanitari della guardia medica. La cena di nozze di una coppia di sposi di Ascea è finita per molti ospiti con una intossicazione alimentare. 500 gli invitati alla cena nuziale consumata sabato sera in una nota struttura di Paestum. I primi sintomi di malessere per alcuni invitati sono arrivati ieri pomeriggio. Con febbre alta, diarrea e tremendi dolori addominali In molti hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Molti si sono rivolti alla guardia medica di Ascea, i più gravi sono stati trasferiti subito in ambulanza all’ospedale San Luca. Al pronto soccorso si sono presentate intere famiglie.