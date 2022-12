Cetara, ritorna il premio Falcone contest gastronomico sulla colatura d'alici

Ritorna a Cetara dopo due anni di stop forzato il contest gastonomico dedicato alla colatura di alici, il pregiato intingolo fregiato del marchio comunitario Dop. L'iniziativa, dedicata al compianto Ezio Falcone, storico e autentico archeologo del gusto che tanto si spese per la valorizzazione del tradizionale prodotto cetarese, si svolgerà il prossimo 17 dicembre nella mensa scolastica del piccolo borgo marinaro della Costiera amalfitana.

Intanto, l'amministrazione comunale di Cetara, guidata dal sindaco Fortunato Della Monica, ha provveduto ad aprire le iscrizioni per la XIII edizione nel corso della quale i partecipanti dovranno dare prova di conoscere la materia prima, vera e propria eccellenza del territorio, e di essere in grado di saperla trasformare in piatti che rifanno alla tradizione cetarese.

«L’ambra in un piatto: la colatura di Alici di Cetara Dop» è il titolo dell'iniziativa, cui sono inviati a partecipare massaie, appassionati di gastronomia, giornalisti e food blogger. Le iscrizioni al contest gastronomico dedicato al prezioso liquido ambrato di cui si parlava anche un frate napoletano in un testo del 1818 (padre Nicola Columella Onorati, autore, nel periodo del Regno di Napoli, di un’attenta ricognizione delle attività artigianali e produttive dell’intero territorio campano e tra le quali figurava il pregiato intingolo che oggi gode del marchio dop) scadranno giovedì 15 dicembre.