Cilentana, problemi sul viadotto: chiude il tratto Vallo Massicelle

Disagi per gli automobilisti in transito sulla Cilentana. Per problemi strutturali rilevati nelle ultime ore sul Viadotto Acquarulo, nel Comune di Ceraso, l'Anas ha disposto con apposita ordinanza la chiusa da fino a nuove disposizioni la Cilentana nel tratto Vallo della Lucania Massicelle

Per gli automobilisti in arrivo da Salerno uscita obbligatoria a Vallo della Lucania.

Per chi arriva da Sapri uscita obbligatoria quella di Massicelle- Montano. Garantito il transito per i residenti di Futani, e per quelli che devono raggiungere Cuccaro e Ceraso.

Il tragitto alternativo è quello della strada regionale ex statale 18.