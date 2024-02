Salerno capitale della «Paper week» Comieco: prima città del Sud per riciclo di carta e cartone

Salerno, dall'8 al 14 aprile, sarà capitale della Paper Week, la settimana che Comieco dedica alla formazione e informazione su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone. Torna l'iniziativa promossa da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi cellulosici, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima e con il patrocinio di ANCI, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Utilitalia. Iniziative, convegni, laboratori e spettacoli gratuiti, virtuali e in presenza, animeranno una grande campagna corale di formazione e informazione su carta e cartone e sul loro riciclo. La scelta di Salerno come capitale, si legge in una nota dei promotori, «coniuga tradizione, innovazione industriale e buone pratiche: la città è perno del distretto cartario meridionale e modello virtuoso per la raccolta differenziata di carta e cartone al Sud». «Negli ultimi 10 anni - afferma Carlo Montalbetti, direttore generale Comieco - la raccolta dei materiali cellulosici nell'area meridionale del Paese è cresciuta del 70% con una media di circa 40.000 tonnellate l'anno. Un andamento positivo che Salerno rappresenta perfettamente: nel 2023 la raccolta media pro-capite di carta e cartone ha sfiorato i 50 kg, risultato che la pone di diritto tra le migliori città del Sud Italia». «alerno diventa Capitale della carta grazie alla manifestazione nazionale Paper Week che ospiteremo in città per una settimana - commenta Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno - saranno sette giorni di grandi eventi che coinvolgeranno istituti scolastici, associazioni di categoria, realtà culturali e sociali del nostro territorio. In tanti hanno risposto, entusiasti, a questa chiamata per partecipare a questa imponente campagna su carta e cartone, promossa da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi cellulosici. I nostri concittadini sono da sempre attenti e sensibili per una virtuosa e corretta raccolta differenziata, raggiungendo ottimi risultati di conferimento. Come Amministrazione comunale, coadiuvati dal prezioso lavoro svolto da Salerno Pulita, stiamo mettendo in campo tutte le strategie possibili e i controlli adeguati per rendere sempre più consapevole la collettività ad un corretto conferimento dei rifiuti. Eventi come questo, declinato in spettacoli, convegni, momenti di formazione e informazione, rappresentano una ulteriore occasione per incentivare alla raccolta differenziata della carta e cartone». «La scelta di Salerno come capitale della Paper Week - secondo Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita - è un riconoscimento in ambito nazionale del notevole lavoro svolto dai nostri lavoratori e dai cittadini nel campo del recupero di materiali da avviare al riciclo e nel sostegno di pratiche sostenibili. Con il loro impegno a migliorare costantemente i risultati nella raccolta e il riciclo di carta e cartone, abbiamo dimostrato che è possibile coniugare anche nel Sud Italia crescita civica e responsabilità ambientale. Salerno si impegna a essere un faro di eccellenza in questo settore, siamo fieri ed orgogliosi di poter essere un esempio virtuoso da seguire verso un futuro più sostenibile e migliore per tutti».

Protagonisti della Paper Week saranno anche altre decine di realtà territoriali.