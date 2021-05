Controlli anti-Covid a Salerno, 110 multe senza mascherine

Nel fine settimana a Salerno sono stati intensificati i controlli per verificare il rispetto della normativa in materia di contrasto al Covid 19. Le attività disposte dal questore hanno portato al controllo di 8.008 persone, 5.163 veicoli, 1.418 esercizi pubblici. Sono state sanzionate 110 persone per mancato uso della mascherina o perché violavano il divieto di spostamento oltre le 22. Tre titolari di esercizi commerciali sono stati sanzionati per mancato rispetto delle regole anticontagio.

Nella tarda serata di ieri, nel centro storico di Salerno, un uomo di 35 anni, di origine sudamericana, in evidente stato di ebrezza, ha richiesto alcolici oltre l'orario di chiusura e, al divieto dell'esercente, si è reso protagonista di un comportamento violento. Solo grazie al tempestivo intervento di alcuni equipaggi delle volanti, è stato neutralizzato. Al termine degli accertamenti, l'uomo, già noto per i suoi trascorsi penali, è stato deferito.