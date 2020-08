La voce circolava già ieri sera circa alcuni contagi avvenuti tra i dipendenti del Poliambulatorio Asl Salerno 2, nel quartiere Pescara, ma ormai pare essere cosa certa. Si tratta di due casi positivi uno dei quali ha legami di parentela molto stretti con un politico locale. Nella comunicazione ufficiale del primo cittadino, Massimo Cariello, pubblicata nella serata di ieri, il conteggio della giornata è di otto positivi ebolitani. Da quello che si evince è che gli otto positivi siano tutti riconducibili all'azienda agricola in località Cioffi. Non si sa a questo punto se, i due dipendenti della Asl siano già nel conteggio di ieri, oppure si aggiungono come nuovi a una situazione molto seria.



Il Poliambulatorio è stato chiuso nel corso della mattinata. Si raccomanda la massima prudenza.