È deceduta a 97 anni nella casa di riposo di Buonabitacolo dove c'è un focolaio con 12 ospiti positivi al Covid e 5 operatori. Si tratta della residenza per anziani "Sacro Cuore", la donna originaria di Salerno si chiamava Ofelia Petrone e aveva graci patologie pregresse. Un'altra ospite è stata trasferita in un ospedale Covid per l'aggravarsi del quadro clinico. Si tratta della 19esima vittima positiva al Coronavirus nel Vallo di Diano.

