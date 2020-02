© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un cinquantenne di Agropoli è stato trasferito ieri sera presso l’ospedale San Luca di. È stato ricoverato in isolamento. Presenta febbre alta ed altri sintomi che fanno pensare ad un possibile contagio. Sarà eseguito il tampone per inviao all’ospedale Cotugno di Napoli.L’uomo era tornato cinque giorni fa da Venezia, dove era stato in gita.Questo è il primo caso sospetto di coronavirus ad Agropoli. Una infermiera era già in auto-quarantena a scopo precauzionale ma non aveva alcun sintomo della malattia.