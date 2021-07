Corsa al Pass ad ostacoli: «Noi medici di famiglia trasformati in segretari»

Difficoltà a scaricare il green pass? Vado dal medico di famiglia. Di fronte all'urgenza di entrare in possesso del documento che attesta l'avvenuta vaccinazione e dinanzi agli ostacoli che incontra soprattutto chi non ha dimestichezza con la tecnologia, la soluzione la trovano i medici di famiglia e i farmacisti. «Siamo oberati, veniamo già da un anno e mezzo in cui siamo stati in prima linea, quest'ulteriore incombenza proprio non ci...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati