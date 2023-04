Costiera, a Pasqua ecco i primi superyacht: ad Amalfi fa rotta l'Emerald Azzurra

Primo superyacht di stagione in Costiera Amalfitana. E' l'Emerald Azzurra spettacolare imbarcazione extra lusso della lunghezza di quasi cento metri che da stamane è ormeggiata al largo della baia di Amalfi. Costruito lo scorso anno in un cantiere di Ha Long in Vietnam, il superyacht ospita non più cento persone nelle sue crociere di lusso.

E tra le tappe della Emerald Cruises, lungo la rotta del Mediterraneo (è previsto uno scalo anche a Venezia) c'è anche Amalfi con la sua storia e il suo straordinario panorama che si puù ammirare da uno dei balconi delle esclusive suite.

Il superyacht ha inaugurato questa mattina la stagione turistica del traffico marittimo extralusso che per il 2023 si annuncia ancora più consistente considerate le prenotazioni finora registrate nei ristoranti escluvi e in qualche albello a cinque stelle.