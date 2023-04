Costiera paralizzata dal traffico: ad Amalfi eliambulanza atterra sulla spiaggia del porto

Costiera Amalfitana stretta anche oggi nella morsa del traffico che ha creato non pochi problemi soprattutto per la gestione delle emergenze. sanitarie. E così, con il tratto di statale 163 Castiglione - Amalfi compltamente bloccato è stato richesto l'intervento dell'eliambulanza del 118 per portare soccorso al dipendente di un ristorante colto da malore.

L'equipaggio del'ambulanza del saut di Castiglione che poco prima aveva raggiunto con difficoltà il centro di Amalfi, una volta verificate le condizioni di salute dell'uomo, ha preferito chiedere l'intervento del mezzo aereo per evitare ulteriori perdite di tempo per raggiungere il presidio Costa d'Amalfi ubicato proprio nella zona in cui la circolazione stradale era da bollino rosso.

L'eliambulanza è giunta poco prima delle 19 atterrando, in via eccezionale e considerata l'emergenza, sull'arenile alle spalle del porto di Amalfi dove era riuscito nel frattempo a giungere il mezzo di soccorso.

In mattinata l'elisoccorso aveva fatto già tappa in Costiera per trasportare al Ruggi di salerno un anziano turista danese ospite in un albergo di Maiori ed al quale dopo una caduta pare sia stata riscontrata presso il presidio opsedaliero di Castiglione una emorragia cerebrale.