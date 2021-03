Salerno: contagi raddoppiati, in 7 giorni 3mila infetti e 37 morti

È ufficialmente terza ondata a Salerno. A confermarlo, semmai ce ne fosse stato ancora bisogno, è il bollettino settimanale dell'Asl, dal quale emergono tremila nuovi casi - mille in più rispetto alla settimana precedente - e trentasette morti, concentrati prevalentemente nella fascia tra i 70 e i 90 anni. Sono 9mila 335, complessivamente, i contagiati nel corso del mese di febbraio, quattromila in più rispetto a gennaio. Sono 285, a fronte di una riduzione dei test processati, invece, i tamponi positivi comunicati dall'Unità di crisi. Sempre stretto nella morsa l'Agro, con 45 nuovi infettati a Scafati, 38 ad Angri, 36 a Pagani e ben 23 nella piccola Sant'Egidio del Monte Albino. Da registrare anche un decesso a San Valentino Torio.

In crescita i contagi e i decessi negli ultimi sette giorni. Sono tremilasei, infatti, i casi emersi nell'ultima settimana, con un incremento di circa mille unità rispetto alla precedente, giungendo così a quasi 42mila contagi complessivi dall'inizio della pandemia. Sono trentasette, invece, i morti registrati negli ultimi sette giorni, che portano così il bollettino nero a 598 decessi totali. L'altra settimana sono stati 2mila 161 i nuovi casi, con 28 decessi, per un totale di 561. Per fortuna, una luce nel tunnel era arrivata dall'impennata dei guariti, in crescita di 3880 unità (16mila 776 in tutto). L'importante passo in avanti aveva portato di nuovo il segno meno davanti al numero dei positivi rispetto alla settimana precedente, in diminuzione di 1447 unità (21mila 601 totali). Nell'altro bollettino settimanale dell'Asl erano 2038 positivi, che avevano portato il numero complessivo dei casi dall'inizio della pandemia a 36mila 777. Rispetto al report del 9 febbraio i guariti erano passati da 2mila 200 ai 1114 del16 febbraio, con 12mila 896 persone uscite dall'incubo coronavirus. Il dimezzamento dei guariti aveva portato il saldo con i positivi di nuovo col segno più, passando dai 22mila 446 di sette giorni prima ai 23mila 348 del 16 febbraio. In calo i morti, seppure fossero 22 i decessi, raggiungendo quota 533 complessivi. Nel report del 9 febbraio erano stati 2mila 130 i contagi rilevati. Rispetto alla settimana precedente erano stati circa 800 in più. Il 2 febbraio, infatti, gli infettati erano stati 1287, portando la conta complessiva in provincia a 32mila 609. Erano stati 32 decessi, che avevano portato il numero complessivo a 511, mentre i guariti 2mila 234, raggiungendo quota 11mila 782.

Riavvolgendo il nastro a tutto il mese di febbraio, sono 9mila 335 i casi emersi, quasi il doppio di quelli di gennaio. Continua a preoccupare la situazione nell'Agro, stretto nella morsa dei contagi, che si riscontra anche dal sold-out dei reparti dedicati e la fila delle ambulanze in attesa. Erano otto ieri pomeriggio all'esterno del covid hospital di Scafati, dove risultano pieni 4 posti in rianimazione, 16 in pneumologia, 19 in malattie infettive e 3 al pronto soccorso. All'Umberto I di Nocera Inferiore, invece, sono 9 i pazienti ricoverati sugli 8 posti previsti. Un paziente in isolamento e un altro ricoverato nel modulo esterno.

Sono 285, in tutto, i tamponi positivi comunicati dall'Unità di crisi, di cui ad Acerno 6, Agropoli 2, Albanella 1, Angri 38, Baronissi 1, Battipaglia 1, Bellosguardo 1, Bracigliano 2, Capaccio Paestum 7, Casal Velino 2, Castel San Giorgio 4, Castellabate 4, Castiglione del Genovesi 1, Cava de' Tirreni 5, Corbara 5, Eboli 3, Giffoni Valle Piana 2, Mercato San Severino 2, Montecorvino Pugliano 3, Montecorvino Rovella 4, Monteforte Cilento 1, Nocera Inferiore 8, Nocera Superiore 5, Oliveto Citra 2, Pagani 36, Pontecagnano Faiano 5, Roccadaspide 2, Roccapiemonte 5, Salerno 19, San Cipriano Picentino 4, San Marzano sul Sarno 6, San Valentino Torio 11, Sant' Egidio del Monte Albino 23, Sarno 19, Scafati 45. Da registrare, inoltre un decesso a San Valentino Torio. «La crisi sanitaria è in una delle fasi più delicate di sempre - evidenzia il sindaco Michele Strianese - La cosiddetta terza ondata è appena iniziata. Non tutti stanno facendo la propria parte. Non tutti rispettano le regole. Ancora troppa gente a zonzo senza motivo. Ancora troppe persone a spasso senza mascherina».



