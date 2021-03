Troppi contagi, in alcuni casi saltato completamente il contact tracing, ospedali in ginocchio. I numeri del covid nell’Agro sono preoccupanti e destinati ad aumentare ancora. A lanciare l’allarme è il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese.

Salerno, il Covid è più aggressivo: contagi oltre 400 e ricoveri raddoppiati

«La crisi sanitaria da coronavirus è in una delle fasi più delicate di sempre. La cosiddetta terza ondata è purtroppo solo all' inizio. I casi aumentano ovunque e dunque bisogna avere maggiore responsabilità. Non tutti stanno facendo la propria parte. Non tutti assumono le medesime responsabilità rispetto a questa situazione ormai drammatica. Non tutti rispettano le regole. Ancora troppe persone a spasso senza mascherine. Purtroppo in questo momento, nonostante la situazione sanitaria sia più complessa di quella di un anno fa, lo stato centrale non sta sostenendo i comuni adeguatamente, soprattutto sul piano dei controlli del territorio. I Comuni, insieme alle locali Stazioni dei Carabinieri, non riescono a sopperire alla mole di controlli che invece sarebbe necessaria per richiamare, contrastare e sanzionare tutte le infrazioni che quotidianamente si verificano. Ecco perchè invoco ancora alla responsabilità. Ecco perchè chiedo allo Stato di dare una mano ai territori, molti dei quali sono abbandonati a loro stessi. Ormai sono troppe le vittime, troppe le famiglie in sofferenza, troppe le persone contagiate con sintomi importanti ed è troppo lenta la campagna vaccinale. Invoco ad un maggior impegno il nuovo governo. Ne va del futuro dell'Italia».

