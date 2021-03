Salerno, il Covid è più aggressivo: contagi oltre quota 400 e ricoveri raddoppiati

Riprendono a galoppare i contagi nel salernitano, che ritorna a sfondare la quota dei 400 casi in 24 ore. Da due mesi non si registrava un numero così alto. Nello specifico, sono 457 i tamponi positivi comunicati dall'Unità di crisi, tra i quali emergono 50 nuovi infettati a Salerno e 64 a Scafati. Preoccupa, in ogni caso, la situazione in tutto l'Agro, che mostra un incremento generalizzato dell'incidenza dei contagi. Da registrare anche il decesso di un uomo a Roccapiemonte. Via libera dell'Asl, intanto, a un uno screening post-vaccinale sul personale sanitario dei vari presidi ospedalieri della provincia. L'operazione prevede la somministrazione di 12mila test per la determinazione degli anticorpi, per un importo di circa 40mila euro. Non arretra la corsa del virus in provincia. Negli ultimi giorni, anzi, mostra una accelerata, col numero dei contagi che raggiunge i livelli di fine novembre e una maggiore aggressività. Sono raddoppiati, infatti, i ricoverati in terapia intensiva nelle ultime settimane. Come evidenziano anche i camici bianchi del reparto, dopo un trend di presenze, a dicembre e gennaio, intorno ai 5-6 pazienti, sono pieni 11 dei 12 posti disponibili nel covid center modulare di via San Leonardo. Una impennata, col coinvolgimento anche di tanti giovani, legata anche alla variante inglese, che sta determinando un aumento dei sintomatici, che rende sold-out i reparti di degenza e di sub-intensiva covid in tutta la provincia.

Sono 457, invece, i tamponi positivi comunicati, ieri, dall'Unità di crisi, di cui ad Acerno 1, Agropoli 3, Amalfi 1, Angri 22, Aquara 1, Atena Lucana 7, Auletta 1, Baronissi 2, Battipaglia 19, Bellizzi 9, Bellosguardo 3, Bracigliano 1, Buonabitacolo 2, Caggiano 1, Campagna 2, Capaccio Paestum 21, Casal Velino 1, Castel San Giorgio 2, Castel San Lorenzo 1, Castellabate 2, Castiglione del Genovesi 7, Cava de' Tirreni 4, Colliano 2, Contursi Terme 1, Corbara 4, Eboli 20, Giffoni Sei Casali 2, Giffoni Valle Piana 2, Gioi 2, Mercato San Severino 5, Monte San Giacomo 1, Montecorvino Rovella 13, Montesano sulla Marcellana 1, Nocera Inferiore 31, Nocera Superiore 10, Ogliastro Cilento 1, Oliveto Citra 7, Padula 1, Pagani 21, Palomonte 1, Pellezzano 8, Perito 2, Polla 2, Pontecagnano Faiano 11, Prignano Cilento 2, Roccadaspide 1, Roccapiemonte 7, Sala Consilina 1, Salerno 50, San Cipriano Picentino 2, San Mango Piemonte 1, San Marzano sul Sarno 5, San Valentino Torio 12, Sant' Egidio del Monte Albino 13, Sarno 31, Scafati 64, Serre 4, Siano 2, Sicignano degli Alburni 1, Stella Cilento 1, Tramonti 3, Trentinara 1, Vietri sul Mare 1. Lutto a Roccapiemonte per la scomparsa di un uomo, avvenuta per complicanze legate al covid. A comunicarlo è il primo cittadino, nel corso del consueto aggiornamento. «Sono senza parole per questa grave perdita dice il sindaco Carmine Pagano È un momento triste e di profonda commozione. Questo virus ci sta mettendo a dura prova. In queste ore tutta la comunità deve sentirsi a lutto e capire ancor di più che soltanto seguendo le regole di prevenzione si riuscirà ad affrontare e superare questo difficilissimo periodo».



Accolta, intanto, la richiesta della Uil-Fpl Vallo di Diano di effettuare sul personale sanitario uno screening post vaccinale per determinare gli anticorpi contro il covid-19. L'obiettivo della proposta è verificare l'efficacia del vaccino sul personale dell'ospedale di Polla, attraverso campioni di siero o plasma umano. Favorevole all'iniziativa il direttore generale dell'Asl Mario Iervolino, che ha accettato l'idea e predisposto 12mila test per la determinazione di anticorpi, per un importo di circa 40mila euro, da destinare ai presidi ospedalieri della provincia. Al via da ieri, inoltre, «Mai Più Soli», lo sportello d'ascolto del Centro di coordinamento malattie rare Campania, in collaborazione con un team di psicologi pronti a supportare pazienti, personale sanitario, caregiver e associazioni nella gestione dell'emergenza da covid 19. A rendere nota l'iniziativa è l'Asl di Salerno. Per le prenotazioni bisogna telefonare al numero 800957747 o inviare una mail a sociale.malattierare@ospedalideicolli.it.



