Salerno, slittano i lavori su via Irno operaio positivo al Covid

Slitta l’avvio del cantiere per i lavori di rifacimento dell’asfalto di via Irno. Da calendario l’intervento di messa in sicurezza dell’arteria che collega la parte alta di Salerno a tangenziale e autostrade doveva iniziare stasera alle 22.

Al centro del rinvio – al momento a data da destinarsi – dei lavori la positività al Covid 19 di uno degli operai della ditta aggiudicataria dei lavori, che durante lo svolgimento dei controlli sanitari preliminari all'apertura del cantiere, è risultato positivo al test. La ditta è in attesa dell'esito degli altri tamponi per definire, in totale sicurezza, la nuova data di avvio dei lavori che sarà tempestivamente comunicata.

La durata dei lavori è stimata in circa cinque giorni lavorativi. Il nuovo manto stradale renderà la circolazione in via Irno, arteria di grande importanza per la mobilità urbana ed extraurbana, molto più scorrevole e sicura. Sarà anche realizzata una nuova segnaletica stradale. I lavori proseguiranno in direzione della piazzetta di Fratte.

