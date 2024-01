Crack e cocaina nelle capsule per ovetti Kinder: minorenne finisce in comunità

Un piccolo market della droga in casa, questo quanto scoperto dai carabinieri della tenenza di Scafati dopo un controllo fatto nei riguardi di un ragazzo di 17 anni, finito in un centro d'accoglienza in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip del tribunale di Nocera Inferiore.

L'operazione ha condotto all'arresto del giovane, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. I carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, avevano individuato il domicilio del giovane, decidendo poi di effettuare una perquisizione dopo aver controllato il ragazzo per strada. In prima battuta, erano stati trovati 12,6 grammi di crack, suddivisi in 55 dosi, 15 grammi di cocaina, nonché un bilancino di precisione.

Diversi "pallini" erano contenuti in alcuni contenitori tipici degli ovetti Kinder, che vengono venduti nelle attività commerciali. La droga era già in gran parte confezionata, dunque - questa l'ipotesi - pronta per finire sul mercato e ai vari assuntori. Il minorenne, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso il centro di prima accoglienza come disposto dalla procura di Nocera Inferiore in attesa della udienza per la convalida dell’arresto.