Martedì 14 Agosto 2018, 15:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crocchette miste a veleno per topi sono state scoperte da alcuni residenti nel rione Pigno a Corbara. Il cibo destinato con molta probabilità ai cani randagi della zona ha sterminato nei mesi scorsi intere colonie di gatti. Episodi che continuano a registrarsi e hanno fatto scattare l'allarme tra gli abitanti del quartiere, che invitano a tenere alta la guardia. Casi analoghi anche ad Angri dove a settembre del 2014 sono stati rinvenuti pezzi di wurstel con lame di bisturi in via Cristoforo Colombo.