Crollo a San Valentino Torio, paura in strada. Intervento dei vigili del fuoco.

È accaduto questa mattina in vico Estaglio nei pressi di piazza Santa Croce. Il crollo ha interessato una vecchia costruzione. In zona sono immediatamente intervenuti i carabinieri, vigili del fuoco e tecnici del Comune per i rilievi. Per fortuna non si sono registrati feriti. Dalle prime indiscrezioni, a quando pare i proprietari avevano programmato dei lavori di ristrutturazione che sarebbero dovuti partire a breve.