Meteo, insieme al caldo africano arriva anche il maltempo. Un'area perturbata di origine atlantica sta raggiungendo il nostro Paese, determinando un progressivo sensibile peggioramento sul nord Italia e parte del centro, iniziando dalle regioni nord-occidentali, con fenomeni diffusi, in prevalenza temporaleschi, capaci di dar luogo a nubifragi, cui potranno essere associate, anche, violente raffiche di vento.

Le piogge forti con punte fino a 90mm hanno causato diversi allagamenti nel Biellese e nel Novarese cosi come nel Rodigino mentre nel Ferrarese le forti raffiche di vento con punte fino a 120km/h hanno divelto tetti, infrastrutture e abbattuto alberi con notevoli danni a Bondeno. Danni ingenti per i venti anche nel Rodigino a Stienta ma sono solo le zone più colpite. Nel corso della notte piogge e temporali sono tornati dapprima sul Piemonte, poi sulla Liguria e nuovamente sull'Emilia Romagna con accumuli ingenti tra Biellese, Novarese e Verbano che hanno toccato punte di 50mm. Attualmente è sotto forti temporali la Liguria in particolare l'area di Genova.

Tornado, danni a Fogliano: scoperchiato il tetto del Casino Inglese

Allarme grandine nelle campagne

È allarme nelle campagne con l'arrivo di temporali con grandine, che è la più temuta in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi e alla vendemmia. È quanto afferma la Coldiretti in una nota, in riferimento all'arrivo del maltempo con l'allerta della protezione civile in gran parte delle Regioni del centro nord per rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Nelle regioni interessate dalla tempesta, ricorda l'associazione, sono particolarmente concentrate le coltivazioni di frutta, dalle mele alle pere fino ai kiwi ed i vigneti minacciate dai nubifragi che rischiano di far perdere un intero anno di lavoro proprio alla vigilia della raccolta.

Danni nel ferrarese, tromba d'aria a Bondeno

Danni nel Ferrarese. Gli episodi più gravi a Bondeno, colpita da una tromba d'aria e nella frazione di Boara a Ferrara dove una gru, a seguito del vento forte è franata su alcune abitazioni. Non si sono si sono registrati feriti, ma danni ingenti alle strutture. «Una gru - ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri - è caduta su tre villette a schiera a Boara. Nessun ferito, i soccorsi sono sul posto per le operazioni di evacuazione e di controllo degli appartamenti. Presente anche l'assessore alla protezione civile, Nicola Lodi . Pronti a trovare una soluzione immediata alle famiglie».

Nel capoluogo estense il vento ha provocato la caduta di alberi sulle vie e ha scoperchiato alcuni pannelli e cartelli stradali. In provincia disagi alla viabilità per alberi caduti sulle strade di collegamento con il Modenese e a Bondeno, colpito da una tromba d'aria con diversi danni a edifici, anche con tetti scoperchiati, ma nessun danno registrato alle persone. Quella passata, osserva sul suo profilo Facebook il sindaco di Bondeno, Simone Saletti è stata «una lunga notte per percorrere ancora una volta tutto il nostro territorio profondamente colpito da un anomalo temporale e fare il punto sul contenimento dell'emergenza.

Tante le squadre di Protezione Civile, Vigili del Fuoco volontari di Bondeno ed effettivi da diversi comandi di molte province, Forze dell'ordine ancora al lavoro. Le prossime ore - aggiunge - saranno dedicate al censimento degli ingenti danni». Al riguardo puntualizza, «sarà attivo un indirizzo mail dedicato. Ho avuto un colloquio telefonico con il presidente Bonaccini e con l'assessore regionale Priolo i quali hanno garantito il massimo supporto dell'Emilia-Romagna a Bondeno». E sulla situazione di Bondeno, sempre su Facebook, è intervenuto ieri sera lo stesso Bonaccini. «A Bondeno - scrive - tromba d'aria: danni al patrimonio pubblico e privato. Già attivata protezione civile regionale e ho sentito, assieme all'assessore Priolo, il sindaco Saletti. Domani mattina sopralluogo in loco».

Mareggiata in Liguria

Una violenta mareggiata che si è abbattuta sulla costa tra Chiavari e Sestri Levante, sulla linea Genova-La Spezia, ha trasferito materiali e persino alcune cabine dalle spiagge sulla linea ferrata danneggiando la linea elettrica. Sospesa la circolazione dei treni nel tratto. I tecnici di Rfi sono sul posto e sono stati richiesti i bus per il servizio sostitutivo. Il maltempo ha colpito forte sul Tigullio orientale. La forte mareggiata ha arrecato parecchi danni al litorale tra Chiavari e Sestri Levante. Alcune cabine degli stabilimenti balneari sono state sbattute sulla vicina linea ferroviaria a Cavi di Lavagna. Anche a Chiavari tetti scoperchiati, allagamenti, alberi crollati. A Sestri Levante decine di auto sono state danneggiate dalla grandine e da tegole volate dai tetti.