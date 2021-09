Crolla il solaio della casa canonica in costruzione: due operai feriti, uno grave

Grave incidente sul lavoro questa mattina a Montesano sulla Marcellana. Un solaio di una struttura in costruzione, quella che dovrà diventare la nuova casa canonica, è crollato e due operai sono precipitati insieme alle macerie. Un cinquantanenne residente a Sassano è rimasto gravemente ferito e trasferito al Ruggi di Salerno in elisoccorso. L'altro, un giovane di Padula ha subìto delle ferite agli arti inferiori ed è ricoverato a Polla. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica su quanto avvenuto.