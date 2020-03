LEGGI ANCHE

EBOLI - È stato un risveglio dolce per gli ebolitani che questa mattina hanno trovato, nella buca delle lettere, una bustina trasparente contenente alcune mascherine. Un regalo, un bel gesto di solidarietà che la comunità cinese ha sentito di voler fare nei confronti della città che da anni li accoglie e considera a tutti gli effetti cittadini e anime integranti del territorio. Eboli e lahanno un legame profondo e duraturo che affonda le sue radici nel ‘700 quando il rapporto tra il missionarioe l’oriente divenne così forte da non poter più essere reciso fino ai nostri giorni.Gli autori di questo gesto di comunanza sono i titolari di un negozio che si trova all’entrata della città e che da settimane è chiuso, proprio come tutte le attività commerciali dell’intero territorio italiano, nel rispetto dei decreti emanati dal governo Conte, per contrastare ed arginare il fenomeno dei contagi delUna sorpresa che ha spiazzato tutti e a cui tutti guardano con gratitudine vista la scarsa possibilità di acquistare mascherine necessarie per i tempi che corrono. Una sorpresa che rinnova e rinsalda quell’amore profondo tra le due culture che si guardano da secoli e che da secoli traghettano, da una parte all’altra del mondo, dall’oriente all’occidente, tradizioni in uno scambio alla pari ed univoco.Sulla bustina che contiene le mascherine c’è scritto in cinese e in italiano: «Insieme ce la faremo! Forza Cina.». Una frase di incoraggiamento per i due Paesi che pagano la pena più alta nei confronti del Mondo e che ricorda quanto sia più forte il valore dell’unità rispetto ai singoli. D’altra parte la parola umanità implica il concetto di insieme: risulta indeclinabile sia per la costituzione del lemma sia per la natura della sua semantica.