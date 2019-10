Giovedì 24 Ottobre 2019, 06:30

Niente sconti per, in carcere dal 2016 per l’omicidio del padre della sua fidanzata,. Nella prima serata di ieri i giudici della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso presentato dai suoi legali di fiducia, gli avvocati Enrico Lezza e Luigi Gassani, che chiedevano il riconoscimento delle attenuanti generiche e la riparametrazione della pena. Ricordiamo che Luca Gentile, condannato in primo grado a 20 anni di carcere in abbreviato, aveva avuto uno sconto di pena dai giudici della Corte d’Assise di Appello a 16 anni e 8 mesi.Presente ieri a Roma, anche l’avvocato Francesco Rizzo, parte civile, in rappresentanza dell’altra figlia della vittima, Antonella. Daniela, la fidanzata di Luca Gentile, è difatti al momento a processo e il pm Elena Guarino per lei ha chiesto 21 anni di carcere per aver rafforzato il proposito criminoso del fidanzato concorrendo moralmente al delitto.Era stato proprio Luca, durante il dibattimento in Appello, a chiamare Daniela in correità. Ci eravamo promessi di coprirci a vicenda. Di aiutarci. Io il coltello con cui ho ucciso mio suocero non l’ho portato via. Non so dove sia, lo ha preso Daniela», aveva detto ai giudici in aula.