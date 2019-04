Dipendenti dell'ospedale di Salerno sottraggono attrezzature mediche della radiologia, denunciati dalla Polizia. Sono stati scoperti dopo una denuncia di furto che ha fatto partire le indagini da parte degli agenti del commissariato di Torrione. I filmati della videosorveglianza hanno sorpreso i dipendenti mentre caricavano attrezzature del reparto di radiologia del «Ruggi d'Aragona» su un grosso autocarro. Grazie alla comparazione dei fermo immagine, sono stati identificati i tre dipendenti dell'ospedale, P. A. (libero dal servizio quel giorno), S. C. e A. A. Uno di loro - secondo una prima ricostruzione dei fatti - avrebbe convito l'autista dell'autocarro ad effettuare il carico per condurlo fino ad un deposito di Scafati ( Salerno). Nel gruppo vi è una quinta persona in fase di identificazione da parte degli agenti del Commissariato «Torrione». Le persone identificate sono state denunciate in stato di libertà per furto aggravato in concorso.

Martedì 9 Aprile 2019, 16:07

