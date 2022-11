Donna scippata a Battipaglia: bandito fuggito con il bottino

Una donna è stata scippata a Battipaglia mentre camminava per strada in va Gonzaga, in pieno centro.

Il malvivente, a ridosso di un supermercato, a strappato il collier d'oro che la donna indossava e l'ha ferita al collo. Non contento lo scippatore ha rubato anche lo smartphone della signora ed è fuggito via.

La donna terrorizzata ha urlato ed ha chiesto aiuto ai passanti che hanno allertato le forze dell'ordine. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia.