Scippatore individuato e denunciato dai carabinieri a Pontecagnano

Malvivente scippa una donna a Pontecagnano e viene individuato e denunciato dai carabinieri. Lo scippatore, 19enne pregiudciato, si è impossessato del collier d'oro indossato da una donna che camminava per strada a Pontecagnano. I carabinieri della Stazione di Pontecagnano, coordinati dalla Compagnia di Battipaglia agli ordini del Capitano Samuele Bileti, hanno denunciato un 19enne di Pontecagnano, pluripregiudicato, per furto con strappo.

I militari sono intervenuti in via Piemonte e hanno ascoltato la vittima, 52enne dello Sri Lanka residente a Pontecagnano, la quale ha raccontato che poco prima, mentre stava camminando per strada, era stata avvicinata da un giovane che aveva tentato invano di rubarle la borsa, le aveva strappato la catenina d’oro dal collo per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce. Dopo aver visionato i filmati realizzati dai sistemi di videosorveglianza presenti sul posto, i carabinieri hanno accertato la dinamica dell’episodio, confermata dalle dichiarazioni della vittima che, in seguito alla ricognizione fotografica, ha riconosciuto l’autore del reato. La donna scippata è stata accompagnata all’ospedale di Salerno, dove le è stata diagnosticata una distorsione alla spalla.