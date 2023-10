Dramma sul Sacro Monte di Novi Velia, pellegrina muore per infarto

Dramma questa mattina sul Sacro Monte di Novi Velia.

Una donna arrivata per partecipare alla cerimonia di chiusura del Santuario ha avvertito un improvviso malore, forse un infarto e purtroppo per lei non c’è stato più nulla da fare. Inutili i tentativi di soccorso.

Da Vallo è partita subito l’ambulanza rianimitiva della Misericordia ma quando i sanitari sono arrivati sulla vetta del Gelbison hanno potuto solo constatare l’avvento decesso della pellegrina.

A quanto pare la donna, forse proveniente da Altavilla Silentina, era stava cantando i canti della Madonna quando ha avvertito il malore che le ha stroncato la vita.

L’episodio ha sconvolto i pellegrini arrivati già nelle prime ore di questa mattina per salutare la Madonna.