Pusher arrestato dai carabinieri ad Eboli. Ciro D’Antonio, pregiudicato ebolitano, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti. Il malvivente ha nascosto nel retto due ovuli contenti 118 grami di hashish e poi ha avvertito un malore e si è recato al pronto soccorso dell’ospedale di Eboli.

L’episodio è accaduto martedì sera e gli operatori sanitari appena è giunto il pusher ed hanno compreso cosa era accaduto lo hanno soccorso ed hanno allertato i carabinieri. I militari hanno raggiunto l’ospedale ed hanno arrestato il malvivente, che era già detenuto in carcere e aveva ricevuto un permesso premio per trascorrere le festività natalizie con i familiari. L’intento del pregiudicato era di portare l’hashish in carcere e per questo l’aveva nascosta nel retto ma poi ha avuto un malore e l’escamotage è fallito.

I carabinieri sono intervenuti immediatamente hanno posto sotto sequestro gli stupefacenti recuperati dai medici ed hanno arrestato il pregiudicato.

Molto probabilmente gli ovuli contenti la droga che erano stati introdotti si sono aperti o rotti e il pusher ha avuto un malore e temendo il peggio si è recato immediatamente in ospedale.