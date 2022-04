Senza patene senza assicurazione e con sostanza stupefacente nascosta, forzano posto di blocco della Guardia di Finanza, inseguimento fino al centro cittadino di Sarno. E ‘ accaduto in serata, intorno alle 19,30.

Tre uomini già noti alle forze dell’odine, a bordo della loro auto non si sono fermati all’alt dei baschi verdi per il controllo in una zona periferica della città. Da lì l’inseguimento lungo le strade cittadine fino ad arrivare in piazza Garibaldi. Il mezzo della Guardia di Finanza è riuscito a bloccate la vettura dei tre fuggitivi. Tanta la paura delle persone presenti in strada. Condotti in caserma dai finanziari, per i controlli di rito, sono stati trovati sprovvisti di patente di guida, e l'auto senza assicurazione. All’interno della vettura sono stati trovati alcuni grammi di hashish. Segnalati tutti e tre i sarnesi.