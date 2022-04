Madonna delle Galline a Pagani, il vescovo Giudice contestato in piazza

La piazza di Pagani contesta il vescovo della diocesi Nocera-Sarno, monsignor Giuseppe Giudice.

Fischi e urla all'indirizzo di monsignor Giudice durante la messa per le celebrazioni in onore della Vergine più amata dai paganesi.

Buona parte della folla di devoti e curiosi riversatasi in piazza D'Arezzo per la messa all'aperto in onore della Madonna delle Galline, così come concordato tra amministrazione comunale e curia nocerina dopo la sospensione di tutte le processioni pasquali, ha accolto il pastore della Valle del Sarno con fischi, urla di contestazione e coloriti inviti ad abbandonare il palco.

Una protesta civile ed attesa da tutti dopo le settimane di polemica che hanno preceduto la festa.