Due rapine in poche ore a Montecorvino: indagini dei carabinieri

Due rapine messe a segno in poche ore a Montecorviono Rovella. I banditi hanno compiuto le rapine in un market portando via 300 euro e in un tabacchi dove il colpo ha fruttato 1.000 euro. Due rapine a mano armata del tutto simili e molto probabilmente compiute dagli stessi banditi, un rapinatore che ha minacciato i titolari delle attività commerciali con una pistola ed un complice che attendeva in auto e faceva il palo. I carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, hanno avviato le indagini per rintracciare i malviventi.