È il giorno delle lacrime, del dolore, del saluto ultras ad Antonio Liguori, il 22enne tifoso della Salernitana coinvolto in un tragico incidente stradale, morto il 20 ottobre al «Ruggi» dopo una settimana di agonia. Effettuata l’autopsia, la salma è stata liberata e consegnata alla famiglia. Oggi sarà celebrato il funerale in Duomo. Non potrà esserci l’amico Andrea: fu pure lui sbalzato dallo scooter dopo il terribile impatto, le sue condizioni sono stazionarie e alcuni giorni fa è stato trasferito a Napoli. Antonio Liguori faceva parte del gruppo ultras UMS. Lo chiamavano «Pilipò» e con questo soprannome lo hanno «salutato» tanti tifosi anche ieri lasciando messaggi sulla sua bacheca facebook, come se ancora potesse rispondere. Dal cielo, però, «ascolterà» i cori che i suoi amici gli dedicheranno oggi pomeriggio. Il feretro partirà dall’obitorio dell’azienda ospedaliero-universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Tutti i gruppi della curva Sud Siberiano lo «scorteranno» fino alla sede degli UMS, in via Porta di Mare, nel cuore del centro storico. La salma giungerà alle ore 15 e riceverà un’accoglienza in stile ultras: fumogeni, cori, alcuni striscioni. Poi gli amici di tante trasferte porteranno la bara a spalla fino al Duomo dove sarà celebrato il rito funebre. In cattedrale ci sarà il parroco don Michele Pecoraro ad accogliere tutti. In contemporanea, la Salernitana ha fissato la conferenza stampa di Gian Piero Ventura allo stadio Arechi ma il club granata dovrebbe presenziare con una propria delegazione (stamattina il DS Fabiani e il team manager Avallone raggiungeranno l’obitorio), com’era accaduto per Melissa La Rocca a San Mango Piemonte. L’amore per la maglia era «Eterna Passione», due parole scritte su uno stendardo che Antonio Liguori reggeva con orgoglio in curva Sud. Domani la Salernitana ricorderà i suoi giovani supporter nell’iniziativa «Tutti uniti all’Arechi» e deporrà due fasci di fiori ai piedi del settore occupato dalla torcida granata. © RIPRODUZIONE RISERVATA