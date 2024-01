Cercasi architetti, ingegneri e agenzie marketing esterni per l’ufficio di Piano e l’Urban center: peccato manchi l’allegato indispensabile per manifestare il proprio interesse. Succede anche questo su l’albo pretorio del Comune di Eboli. La determinazione in questione è stata pubblicata lo scorso 29 dicembre. «Il fine che si intende perseguire - scrive, spiegando, il responsabile dell’area Gaetano Cerruti - è dotare del necessario supporto e affiancamento tecnico e specialistico il settore urbanistica ed edilizia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dall’amministrazione comunale»: due operatori economici per i servizi tecnici di ingegneria ed architettura per il supporto all’ufficio di piano; due operatori economici per i servizi tecnici di ingegneria e architettura per il supporto all’Urban center; un operatore economico per i servizi di marketing e di comunicazione per la promozione delle attività sia dell’ufficio di piano che dell’Urban center.

Fin qui, tutto bene. La procedura per gli affidamenti si farà attraverso il Mepa, ovvero il mercato elettronico dedicato alla pubblica amministrazione e poi si legge, testualmente: «Ritenuto, altresì, opportuno, nel rispetto delle indicazioni programmatiche fornite dall’amministrazione comunale sopra richiamate, avviare il procedimento di selezione degli operatori economici di cui trattasi, a mezzo avviso pubblico per indagine di mercato, da affiggersi all’Albo pretorio dell’ente per un termine non inferiore a giorni 15, il cui schema è allegato al presente provvedimento (Allegato A)».

Dell’allegato A però non c’è traccia. Cosicché gli aspiranti professionisti non hanno potuto far altro che inviare una mail pec per manifestare il proprio interesse, senza però riuscire a concludere la procedura in maniera ortodossa. «A breve l’ufficio pubblicherà l’avviso - afferma l’assessore ai lavori pubblici Marisei - Gli ultimi giorni dell’anno sono stati una corsa. Non so perché non sia stato pubblicato».

Oggi scadono i 15 giorni previsti.