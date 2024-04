Non si arrestano le criticità della mensa per le scuole dell’infanzia ed elementari a Eboli: oltre al cambio, senza preavviso, del menù ora incombe anche l’imminente interruzione del servizio.

Un anno turbolento: servizio partito in ritardo, a novembre inoltrato con proroga contrattuale, che rischia di lasciare senza alternative mamme e papà da metà maggio e la qualità non sempre apprezzata del cibo servito. «La problematica è comune a tutti - spiega la madre di una piccola alunna dell’infanzia - siamo costrette a lasciare i bambini a mensa perché lavoriamo e non abbiamo alternative ma il servizio è sconcertante. Menù completamente sbagliati rispetto a quanto riporta la piattaforma online, oppure, come capitato qualche giorno fa, la frutta non è stata servita.

La scuola inoltra Pec al Comune che dovrebbe segnalare e redarguire la ditta, ma nulla cambia. Inoltre, sembra che l’erogazione dei pasti terminerà a metà maggio. Un altro disagio, l’ennesimo da gestire, per noi famiglie». Indignazione viene espressa anche da Giulia Izzo, membro della commissione vigilanza mensa della scuola Romano.

«Non si comprende se siano scattate sanzioni e o ammonimenti per la ditta - dice - non chiediamo grandi cose, solo un servizio decente per i bambini e per la nostra serenità».