Elezioni a Siano, Marchese riconfermato sindaco

Il bis è servito, come molti pronosticavano. Giorgio Marchese, primo cittadino uscente di Siano, è stato rieletto sindaco con la lista civica «Siano al Centro», ottenendo il 72,56% delle preferenze, pari a 4.677 voti, conquistando, così, il secondo mandato consecutivo. Ha battuto Gerardo Zambrano, 42 anni, poliziotto, in campo con la lista civica «Noi Liberi», che ha conseguito il 27,44%% delle preferenze, corrispondente a 1765 voti.

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Elezioni a Battipaglia, sarà ballottaggio Francese-Visconti LE ELEZIONI Elezioni a San Mauro La Bruca, Rizzo è il nuovo sindaco LE ELEZIONI Elezioni a Corbara, Pentangelo è il nuovo sindaco

Buona l’affluenza alle urne: su 8652 aventi diritto al voto, hanno votato 6559 elettori (76%). Marchese, 44 anni, dottore commercialista, formatosi nella Democrazia Cristiana e oggi tesserato con il Pd, è «figlio d’arte». Il papà Rocco, infatti, è stato consigliere provinciale tra il 1995 e il 2004 con l’ex presidente Alfonso Andria e ha ricoperto anche il ruolo di presidente del Consiglio provinciale.



«Ringrazio – dice – tutti i sianesi, i nostri elettori, la mia squadra. Sarò il sindaco di tutti i sianesi, anche di quelli che non ci hanno votato. Continueremo a lavorare per il bene del nostro amato paese, per la sua crescita, il suo sviluppo, per il lavoro, per la coesione sociale. Credo che i sianesi abbiano apprezzato il nostro duro lavoro del primo mandato, durante il quale non abbiamo risparmiato energie, ottenendo ben quindici milioni di euro di finanziamenti da Enti sovracomunali, investiti per realizzare tante opere, tra cui, solo per citarne alcune, le luci pubbliche al led, l’asfalto, la chiesa nel cimitero attesa da 30 anni, l’auditorium, la villetta comunale. Dall’opposizione mi aspetto un atteggiamento costruttivo».

Ma i cittadini hanno apprezzato anche una scelta di Marchese e della giunta comunale durante il primo mandato: quella di rinunciare all’indennità di carica, destinandola alle politiche sociali e alla chiesa di San Rocco, al quale sono devotissimi tutti i sianesi, anche quelli emigrati all’estero.

«Un modo – conclude Marchese – per essere vicini e sostenere i concittadini più sfortunati e la nostra chiesa. Anche durante questo secondo mandato, vogliamo destinare l’indennità di carica a queste finalità». «Rivolgo a Marchese – replica Gerardo Zambrano – i complimenti e gli formulo gli auguri di buon lavoro. Rispetto ai temi utili per il nostro paese, faremo un’opposizione costruttiva. Rispetto alle scelte che considereremo dannose per la nostra comunità, faremo un’opposizione dura. Spero che Marchese sia il sindaco di tutti i sianesi». Il Consiglio comunale risulta così composto: Rocco Di Filippo, Fiordelisa Leone, Antonio Russo, Grazia Di Benedetto, Palmina De Maio, Fortura Albano, Gerardo Di Filippo, Alfonso Leo, Domenico Caiazza, Albina Leo, Raffaele Cerrato (maggioranza); Gerardo Zambrano, Anna Botta, Roberto Masi, Carmine Leo, Orsola Leo (minoranza).