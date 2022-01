Nocera Inferiore, esplosione nella notte divelto un cancello, paura in via Solimena

L'esplosione ha divelto il cancello di accesso ad un condominio di via Solimena a Nocera Inferiore. Distrutte anche alcune cassette postali affisse allo stesso portone in ferro. Sono i danni evidenti provocati da una forte esplosione che la scorsa notte ha turbato il sonno dei residenti della zona a ridosso della caserma Tofano nella storica zona del Mercato.

Sul posto i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore per i rilievi e le prime indagini. Si cerca di capire a chi fosse diretto l'avvertimento. Il potente boato si è sentito in diverse zone della città.