Evasione fiscale da 200mila euro l'Agenzia delle accise sequestra due depositi di prodotti energetici

Due sequestri per frode fiscale disposti dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli di Salerno, col coordinamento dell’ufficio antifrode della direzione territoriale della Campania. I provvedimenti riguardano la società Servizi Generali Srl con sede a Eboli, presente con un deposito commerciale di prodotti energetici con accisa assolta e la società Ora Srl, rivendita di dolciumi all’ingrosso di Sassano. I decreti di sequestro preventivo, finalizzati alla confisca, sono stati emessi dal gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica. L’amministratore unico della Servizi Generali Srl, Marcello Paparello e il legale rappresentante della Ora Srl, Sante Ippolito sono indagati, per evasione fiscale di oltre 200mila euro di accise e circa 80mila euro di Iva non versata in riferimento all’anno 2021 per la sottrazione all’accertamento di 335mila litri di gasolio da autotrazione destinato all’utilizzo per usi agevolati. I sequestri ad Eboli e Sassano sono stati effettuati ieri nei confronti delle due società. Le indagini, scattate nei mesi scorsi, sono state coordinate dai magistrati della Procura della Repubblica di Salerno e sono state eseguire dall’Adm e dal personale dell’Ufficio antifrode della direzione territoriale della Campania. I controlli riguardano l’uso improprio del gasolio per autotrazione destinato all’utilizzo per fini agevolati che da tempo sono stati intensificati nel salernitano e in tutta la Campania. Nel mirino del personale dell’Adm sono finite le due società salernitane con sede ad Eboli e Sassano e sono state accertate l’evasione fiscale per 200mila euro e il mancato versamento di 80mila euro di Iva in riferimento allo scorso anno. In molte occasioni, negli ultimi mesi, l’Adm ha effettuato controlli e ispezioni riguardanti società che commercializzavano gasolio per autotrazione destinato all’utilizzo per usi agevolati riscontrando numerose irregolarità e frodi.