Giornata nera per l’amministrazione Conte. Con la cultura e con gli eventi qualcosa non va. Massimo Bonelli rinuncia ufficialmente all’incarico di direttore artistico della città e l’associazione Lenzuola d’Arte ci mette la ciliegina. Sui malumori intorno alla kermesse Lenzuola d’arte, l’iniziativa nata in seno all’omonima associazione presieduta da Gerardo Bisogni, si erano avuti avvisaglie esplicite fin dall’inaugurazione.

La manifestazione, giunta alla seconda edizione, voleva trasformare le vie del borgo antico in un museo a cielo aperto. Dai balconi delle case, infatti, sarebbero dovute penzolare lenzuola dipinte da artisti, bambini e associazioni. La promessa del sindaco fu di individuare, insieme agli organizzatori, un altro percorso prima possibile, ma il prima possibile, dal 21 giugno, non è più arrivato. Così il presidente Bisogni e il vice Enrico Visconti, hanno deciso di vuotare il sacco: «Inutile il gioco dello scaricabarile sui residenti - spiegano - Abbiamo impiegato dieci minuti a trovare un percorso alternativo per le lenzuola. Il primo cittadino deve dire la verità. Alle domande delle scuole e delle associazioni promise celerità, cosa che ad oggi non si è verificata. I bambini sono dispiaciuti, lo sono anche le associazioni. Più di uno ha chiesto la restituzione del proprio lavoro. La faccia è la nostra».

Il primo cittadino prova a parare il colpo e rispedisce al mittente e accusa gli organizzatori di scorrettezza. «Prendiamo atto della scorrettezza degli organizzatori che, pur avendo ricevuto il massimo sostegno e supporto da questa amministrazione, invece di confrontarsi per superare gli ostacoli hanno ritenuto di indire una conferenza stampa per presentare la propria, inesatta, versione dei fatti - dice Conte - Ben sanno, infatti, che le proteste di diversi residenti hanno notevolmente rallentato le operazioni di montaggio. Questo ha determinato anche un aumento dei costi poiché l’ente ha dovuto prenotare nuovamente il servizio ed è in attesa che la ditta in questione fornisca una data. L’allestimento, comunque, dovrebbe essere completato nei prossimi giorni». E non va meglio con gli altri eventi. Massimo Bonelli, direttore artistico di eventi di caratura nazionale, ha rinunciato «irrevocabilmente all’incarico di collaborazione e di consulenza nella materia nella programmazione culturale e artistica della città di Eboli». Annunciato il suo incarico in pompa magna lo scorso Natale, di fatto, l’incarico non è mai stato ufficializzato. Il cartellone degli eventi non è stato redatto lui.