Famiglia di Sala Consilina sconfigge il Covid e accende le luci natalizie in tutto il Comune. Un gesto simbolico quello voluto dal sindaco Francesco Cavallone per l'accensione delle luminare natalizie. A "schiacciare il bottone" per l'accensione della luci natalizie è stato un giovane commerciante - con la sua famiglia - che è rimasto contagiato dal Covid e da circa una settimana è guarito. Un gesto simbolico per riaccendere la luce dopo un periodo buio. Sala Consilina ha avuto oltre 200 persone contagiate dal Covid e purtroppo ha pianto diverse vittime.

APPROFONDIMENTI LA SOLIDARIETÀ La solidarietà ai tempi del Covid: le stelle di Natale... LA CERIMONIA Covid a Napoli, l'Immacolata del cardinale Sepe: «Il virus...

LEGGI ANCHE Covid a Napoli, l'Immacolata del cardinale Sepe: «Il virus è una livella ma c'è ancora troppo odio»

"Quest'anno abbiamo voluto che ad illuminare di Speranza la nostra Città fosse un giovane salese, Francesco Migliore. Un gesto simbolico, perché Francesco e la sua famiglia hanno ringraziato pubblicamente i tanti che avevano manifestato affetto e vicinanza nel periodo della quarantena. La loro completa guarigione e di tanti nostri Concittadini rappresenta davvero un momento di Speranza da accendere nei nostri cuori, per ritrovare la forza di ripartire", hanno fatto sapere dall'amministrazione comunale di Sala Consilina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA