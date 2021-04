Far west ad Eboli: balordo arrestato dai carabinieri dopo molte aggressioni

Far west ad Eboli dove i carabinieri hanno arrestato un uomo, 40enne ebolitano, che negli ultimi mesi ha aggredito molte persone, tra cui un vigile urbano, ed ha anche danneggiato automobili.

I carabinieri della compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli, hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Salerno, ma hanno dovuto sudare sette camice per arrestatare l'uomo che appena ha visto i militari li aggrediti per evitare l'arresto.