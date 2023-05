Fisciano, cinque milioni per rilanciare la Zes

L’entrata in vigore del Pnrr ha determinato la possibilità di intervenire con consistenti investimenti nelle Zone Economiche Speciali, istituite dalla Regione Campania, finalizzati a perseguire gli obiettivi del Piano. Una delle Zes istituite dalla Regione Campania ricade nel territorio di Fisciano/Mercato San Severino e per questo, anche il Comune Fisciano ha mostrato fin da subito attenzione e interesse affinchè si potessero realizzare opere atte a migliorare significativamente la fruibilità dell’agglomerato industriale. In particolare per la Zes di Fisciano-Mercato San Severino è stato stanziato un importante finanziamento di cinque milioni di euro che permetterà un significativo intervento di riqualificazione della viabilità finalizzato al miglioramento della fruibilità e dell’accessibilità dei luoghi caratterizzati dalla presenza di numerose aziende che non solo rappresentano un’importante realtà sul territorio, ma che ha una ricaduta economica, in termini di posti di lavoro sul nostro territorio.

«Tengo a ringraziare l’Asi e il suo presidente Antonio Visconti - ha detto il sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa - che in tutti questi anni è sempre stato vicino alle aziende del territorio e alle Amministrazioni locali. Grazie a questo riusciamo a dare risposte rapide alle aziende e a chi vuole investire sul nostro territorio. Questo in Italia non è sempre scontato, perché la velocità delle imprese e delle aziende molto spesso non è la stessa che hanno le pubbliche amministrazioni. In questi anni sia noi come Comune di Fisciano che l’Asi, abbiamo lavorato per facilitare gli investimenti sul territorio di numerose aziende. Tutto ciò ha favorito la crescita in termini di occupazione e non solo. «Stiamo lavorando - dice Visconti - ad un nuovo piano consortile e ringrazio l'amministrazione Sessa se si è arrivati ad un protocollo di copianificazione. L’area di Fisciano è strategicamente tra le più importanti sia per la presenza del tessuto imprenditoriale che per la presenza dell’Università».