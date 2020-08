«Ho incontrato Lorenzo Forte del Comitato Salute e Vita. Su posizioni politiche diverse ho sempre apprezzato le sue battaglie e quelle del comitato sulle Fonderie Pisano, per la tutela dell'ambiente e della salute». Lo ha detto il candidato governatore del centrodestra, Stefano Caldoro, parlando della questione legata alle Fonderie Pisano di Salerno. «Condividiamo lo stesso spirito che va di pari passo con le azioni in difesa dei lavoratori. In Regione, sollecitato dal Comitato, avviai un serio piano di controllo e monitoraggio. In questi anni, con De Luca, tutto fermo», ha sottolineato Caldoro.



«Credo che la Regione abbia fatto troppo poco. Distratta nei controlli e poco incisiva. Nulla ha fatto l'assessorato competente e peggio hanno fatto, con la eccezione di pochi seri professionisti, gli Enti strumentali». L'esponente del centrodestra ha fatto sapere che si adopererà «per fare chiarezza e per sollecitare l'Istituto Zooprofilattico alla diffusione dei dati e delle analisi in loro possesso. Ad horas bisogna consegnare gli studi effettuati. La battaglia per l'ambiente, per la salute e la tutela dei lavoratori è priorità».