Frana sulla strada Chiunzi-Ravello, nuovo distacco nella notte ma si transita

Ancora massi sulle strade della Costiera Amalfitana. L'ennesimo distacco è avvenuto questa notte sulla provinciale 1 Chiunzi-Ravello per fortuna senza causare danni a persone e mezzi in transito.

Il masso di notevoli dimensioni si adagiato sulla corsia lato montagna mentre il nastro d'asfalto era fortunatamente sgombero.

Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Tramonti e i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori che dopo una verifica sommaria della roccia hanno rimosso l'ingombro adagiandolo sul fianco della strada.

Per oggi sono previste una serie di sopralluoghi per verificare la tenuta della roccia che costeggia la provinciale 1 e individuare il punto di distacco. Lungo quel costone si sono verificati recentemente eltri distacchi di materiale lapideo che per fortuna sono caduti al suolo senza causare danni.

La circolazione stradale, che non subito interruzioni neanche durante l'intervento di questa notte prosegue regolarmente lungo il tratto interessato e compreso tra Ravello e il valico di Chiunzi.