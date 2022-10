Escalation di furti in auto a Nocera, il giro d'affari dell'elettronica

Sono le centraline elettroniche dell’utilitaria di casa Fiat ad essere l’oggetto del desiderio dei ladri. Una serie impressionante di furti è stato registrato negli ultimi giorni a Nocera Inferiore con ladri alla ricerca di Fiat 500 da cui portar via il prezioso componente.

Ma nel mirino dei ladri sono finite anche altre autovetture, si registra un incremento di furti di autoradio e navigatori satellitari come in una Jeep parcheggiata in una strada centralissima e vandalizzata da ignoti. Il giro di affari sulla componentistica elettronica sarebbe “importante” come ha raccontato un esperto del settore automotive.

Ma carabinieri e polizia sono anche sulle tracce di ladri d’appartamento che nelle ultime 48 ore hanno messo a soqquadro diverse abitazioni tra via Fiano e la zona del cimitero, aree periferiche dove, probabilmente, è più facile mettere a segno i colpi.