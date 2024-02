Geyser d'acqua a Nocera Superiore, strada bloccata e traffico in tilt

Una perdita d'acqua dalle proporzioni spettacolari ha creato non pochi problemi a cittadini ed automobilisti, a Nocera Superiore, in via Indipendenza.

Il gettito d'acqua fuoriuscito da una voragine, probabilmente dovuto alla rottura di una tubatura, aveva infatti le sembianze di un "geyser".

L'acqua ha raggiunto un'altezza di oltre tre metri, creando problemi ad una delle strade principali della città. L'abbondanza d'acqua ha infatti allagato l'intero tratto stradale, bloccando la circolazione, facendo aumentare il livello del traffico.

L'intervento di tecnici della Gori, dietro richiesta del Comune, ha evitato il peggio, con il ripristino della tubatura e del danno registrato in precedenza.

L'episodio si è verificato intorno alle 10, con la strada trafficata come di consueto ma che la fuoriuscita d'acqua ha ulteriormente potenziato. Sulla strada sono previsti da tempo lavori per la rete fognaria e il contestuale ammodernamento della rete idrica, insieme al rifacimento della pavimentaizone stradale.