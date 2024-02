Fisciano, aggredisce la compagna incinta dopo aver visto un suo ex vicino a un bar: 40enne arrestatto

La scaraventa in macchina, poi l'aggredisce una volta ritornati a casa, tra quattro mura, provocandole la frattura di un dito. Finisce in carcere un uomo di 40 anni, arrestato dai carabinieri di Fisciano due giorni fa. È accusato di maltrattamenti contro la convivente e lesioni aggravate nei confronti dell'attuale compagna. La donna è, infatti, in stato di gravidanza.

Ieri mattina l'uomo è comparso dinanzi al Gip per l'udienza di convalida, fornendo alcune dichiarazioni sulle accuse. Stando al racconto fatto dalla donna ai militari, l'uomo avrebbe più volte assunto atteggiamenti violenti nei riguardi della stessa, la quale aveva deciso per un periodo di interrompere la relazione. I due, poi, avevano riallacciato i rapporti, dopo tempo. A scatenare l'indagato, tuttavia, sarebbe stata la vista di un ex della donna, suo conoscente, nei pressi di un bar lo scorso sabato. Il 40enne avrebbe così perso il controllo, insultando la compagna, per poi spingerla con forza in auto.